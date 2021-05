La delegada del Gobierno da un sonado corte a Almeida en directo: "Cuando me dan respondo"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la delegada del Gobierno en la región, Mercedes González, han protagonizado este miércoles un poco habitual rifirrafe en medio de una rueda de prensa que ambos estaban dando juntos.

Las tensiones se han disparado después de que el dirigente del PP criticase al Ejecutivo central por su gestión de la pandemia. Almeida ha asegurado que el problema es que cada comunidad autónoma tiene ahora un criterio distinto “en función de lo que diga el Tribunal Superior de Justicia”.

“Por eso era necesario, a nuestro juicio, no un espantajo jurídico, sino un plan que nos lleve a una cobertura normativa a todos”, ha proseguido mirando de reojo y con una sonrisa a González, que no se ha cortado y ha tomado la palabra para replicar de inmediato.

“Querido José Luis, estamos en un estado de las autonomías que, bien sabes como abogado del Estado, y lo que no se puede hacer es estar utilizando siempre la excusa del Gobierno de España para no adoptar las medidas que no queréis adoptar. Siguiente pregunta”, ha respondido.

El momento ha generado revuelo en la sala, así que González ha ironizado: “A la salida cobramos”. Ya metidos en esa harina, Almeida ha tomado la palabra: “Si a mí lo que me extraña es que Pedro Sánchez se comprometiera de palabra y por escrito con el grupo parlamentario de Ciudadanos a que hubiera un plan B para, decaído el Estado de Alarma, hubiera seguridad jurídica”.

Unas palabras que no se han quedado ahí, ya que González ha vuelto a intervenir: “Querido José Luis, yo estoy aquí como delegada del Gobierno y voy a defender al Gobierno cada vez que le des una patada. Y te recuerdo que tú estás aquí como alcalde de la capital. Pero tú ya sabes que cuando me dan respondo”.

Almeida ha asegurado entonces que él va a defender a los madrileños y la delegada del Gobierno ha apostillado: “Efectivamente, pues vamos a defender a lo madrileños frente al covid y dejar de utilizar la pandemia para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez. Siguiente pregunta”.