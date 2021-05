La democracia cocida

Quizá hayan oído una historia curiosísima que se cuenta acerca de las ranas. Al parecer, si tomamos una rana y la colocamos dentro de una palangana llena de agua hirviendo, la rana saltará inmediatamente fuera del recipiente para evitar quemarse. Pero si tomamos a la misma rana, la colocamos dentro de una palangana llena de agua fresquita y empezamos a calentar el recipiente a fuego lento, la rana terminará muriendo cocida dentro del agua. No sé si la historia es cierta o no, pero desde que la oí entiendo mucho mejor un montón de situaciones terribles de personas con las que me he encontrado, cuya única explicación es el carácter gradual del proceso de deterioro que las llevó hasta extremos de los que hubieran huido saltando en caso de haberse expuesto directamente a ellos.