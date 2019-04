La democracia es esto

JAVIER SORIANO via Getty Images

No he dedicado un solo minuto de mi vida a luchar por la democracia. Por fortuna, nunca he creído necesario hacerlo. Crecí en sistema político que huía, no sin esfuerzo, de una dictadura y daba sus primeros e inciertos balbuceos democráticos. La democracia me sobrevino: la he disfrutado, la he exprimido y la he dado por hecho, del mismo modo que no concibo otra cosa que si abro un grifo sale agua, que si aprieto el interruptor se enciende la luz y que si caigo enfermo tengo una sistema sanitario que cuida de mi salud. Formamos parte de la casta mundial. Dar por hecho la democracia no significa minusvalorarla. Una de las primeras lecciones que recibí siendo un niño es que el voto era la misa de los creyentes democráticos. Era el peaje —si es que puede considerarse peaje salir de casa un domingo, meter una papeleta en un sobre e introducirlo en una urna—, que había que ‘pagar’ cada cuatro años como forma respeto al sistema democrático. Pocas veces se ha requerido esfuerzo tan magro a cambio de tan altos beneficios.

Ondee su voto como si fuera una bandera, esta sí cargada del máximo valor

Votar es no sólo un acto político, sino también —o sobre todo— ciudadano. Es un acto de respeto al mejor sistema político que se haya conocido jamás y la forma más libre de expresar una opinión, de ser escuchado. La mera posibilidad de que este 28 de abril usted pueda votar es un signo de privilegio que debe ponerse en valor. Por eso me desconcierta tanto la gente que se niega a dedicar media hora en cuatro años a la sencilla labor de introducir un sobre en una urna. Me irrita tanto como los que llevan a gala no votar porque no les interesa la política. ¿Acaso no les preocupa el mundo en el que viven? ¿Desprecian la posibilidad de mejorar la realidad no sólo suya, sino la de los demás? ¿Acaso no son conscientes de que una persona está condicionada en todos sus actos, desde que se despierta hasta que se acuesta, por la política?

Votar es decidir el futuro que queremos como país. Y como personas.