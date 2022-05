La demoledora reacción de Joaquín Prat tras las palabras de Ayuso

“Las que tienen que ver con máxima urgencia, como pueden ser tratamientos oncológicos, son de las más bajas si no las más bajas del país”, completó. Y, justo tras oír esas palabras en Cuatro al Día, Joaquín Prat fue tajante: “Las quirúrgicas, las que tienen que ver con pacientes oncológicos, pero luego están aquellos que necesitan ver al especialista y a los que se está citando en algunos casos para el año 2023, año que viene, y en los casos más extremos para 2024″.

“Si me preguntara por las mismas cifras en el resto de España, comprobaría que Madrid es de las más bajas, pero es algo que no suele suceder en muchos programas”, empezó respondiendo Ayuso, antes de añadir: “Y lo lamento profundamente porque entonces se descontextualiza lo que quise decir”.

“Mi médico de cabecera me derivó al dermatólogo y a los dos días se pusieron en contacto conmigo para gestionar la cita, me imagino que desde Salud Madrid, y la primera cita que me daban para el centro mío de Colmenar Viejo era para febrero de 2023”, detalló.