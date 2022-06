La demoledora reacción de la meteoróloga de La Sexta tras oír lo que ha dicho Ayuso del calor

Entre otras cosas, la dirigente del PP le ha dicho a la portavoz de Más Madrid, Mónica García, que no es “ni la única médico ni la única madre que está pasando calor” y le ha instado a que se ponga el ventilador que “no es delito” .

En su turno de palabra, Ayuso ha confesado a la líder de Más Madrid que usa el aire acondicionado. “Sí, soy así de rara (...) Usted no es la única médico ni la única madre que está pasando calor en España a causa de una ola que no he causado yo. Utilizan al medio ambiente y a las mujeres para retraernos a épocas del pasado”, le ha replicado.