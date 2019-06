La denuncia de Lucía Rivera, hija de Cayetano y novia de Marc Márquez: "Basta ya"

Lucía Rivera, hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera, ha estallado en Instagram, donde ha denunciado los constantes insultos que recibe desde que se confirmó su relación con el piloto Marc Márquez.

“Estoy cansada de insultos a mis amigas, a mi familia (a mi abuela, a mi madre e incluso utilizando fotos de mi hermano pequeño que tiene 6 años...) simplemente por tener una relación”, ha asegurado en sus stories de Instagram.

“A partir de hoy empezaré a tomar medidas legales. Acepto críticas pero basta de chismes inventados. No entiendo por qué tanto tiempo perdido en crear cuentas falsas simplemente para acosarme con nombres ridículos”, ha subrayado.

La joven de 20 años matiza que acepta críticas porque está “expuesta”, pero exclama un “basta ya” de “chismes inventados” y de tacharla a ella y su entorno de cosas que no son.

“Las redes no se nos han facilitado para esto, sino para tener más a mano las cosas que nos gustan. No entiendo por qué tanto tiempo perdido en crear cuentas FALSAS simplemente para acosarme con nombres RIDÍCULOS”, subraya.

“Aún así me quedo con lo bueno que sois todos los que me apoyáis y hacéis críticas CON SENTIDO, está claro que no soy perfecta porque soy una PERSONA. Una cosa son criticas y otra es acoso y ensañamiento. Y QUE ME LO HAGÁIS A MI TODAVÍA PERO A MIS SERES QUERIDOS NO. VIVAN Y DEJEN VIVIR”, zanja.