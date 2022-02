La denuncia de un trabajador que da que hablar en Twitter: 100.000 'me gusta' y un final feliz

″Seguramente esto me va a meter en un broncón mañana en la oficina, pero de que se siente bien, se siente bien, y muy bien”, escribió este usuario de Twitter empezando un hilo cuyo tuit principal, el primero, supera ya los 100.000 me gustas y ha recibido infinidad de reacciones. El tuit lo acompañaba con dos imágenes de la conversación de Whatsapp con este jefe.

“Contesta, me urge hablar contigo”, le escribía el superior, sin contestación por parte de Iván. “Necesito aclarar unos puntos del evento del fin de semana. ¿Me puedes tomar la llamada?”, continuó escribiendo al no recibir respuesta. Fue cuando minutos después el trabajador se cansó de la insistencia y le escribió el texto que se ha hecho viral. “No, a ver, permíteme, Francisco, yo no trabajo 24/7 y te pido que, por favor, midas tus palabras, ya en alguna ocasión tuvimos un problema por tus modos de tratar a mi gente, a partir de ahora entrego tu cuenta a otro director y a mi déjame de chingar. No me interesa trabajar con un patán, mandón, soberbio y arrogante como tú. Que tengas buenas noches”.