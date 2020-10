La derecha, a cara de perro porque Casado ha resuelto volver a su ser

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Pablo Casado, líder del PP, durante su intervención en el Congreso.

El problema es que durante los dos años que lleva presidiendo el Partido Popular ha dado tantos bandazos que su apuesta por el NO a la moción de Vox no sabemos si marca el giro definitivo. Igual las quejas algo llorosas de Santiago Abascal le conmueven. Quizá los “bravoooo” exagerados de su clase -exceptuando al siempre equidistante Carlos Aragonés- y los aplausos por lo bajo e irónicos de Espinosa de los Monteros, le hagan persistir en la posición.

Lo que parecía un debate a cara de perro entre las dos fuerzas de la derecha se ha convertido en la bronca entre un tipo que volvía a su ser -de momento- y Santiago Abascal, un líder aparentemente llorón que ha buscado la compasión del votante que se disputan ambos. “Ser o no ser” era la duda hamletiana de Pablo Casado. Ser de nuevo el líder de la derecha o dejarse arrinconar por su excompañero, Santiago Abascal. Un espectáculo muy de folclórico a la greña.

Europa Press News via Getty Images Abascal y Espinosa de los Monteros, durante la intervención de Pablo Casado.

Pero no hay que restarle méritos. Casado se ha enfrentado a Vox aun a pesar de que el 44% de sus votantes querían que apoyara la moción contra el Gobierno de coalición, según Metroscopia. E incluso con otros datos demoscópicos que apuntaban a que el 80% de los votantes de derechas querían votar a favor de la moción de Abascal, Espinosa de los Monteros y Macarena Olona, aunque en los medios de derechas las encuestas han dado esta mañana un giro hacía el ‘No’. Y su discurso de hoy ha sido el del mejor Pablo Casado.

Además del regreso de Casado a su ser, el líder de la oposición, la moción deja algunas conclusiones más. El Gobierno de coalición sale más reforzado en su unidad, y si la semana que viene logra presentar los Presupuestos, puede que acabe la legislatura, deshaciendo las esperanzas de la derecha y los ultras de echarles este noviembre, al año de su elección. Seguirá la pandemia y las muchas dudas sobre la gestión por parte del Ejecutivo; seguirán los problemas con los poderes judiciales y los intentos de desgastar a la monarquía por parte de los ultras con trampas, pero si las ayudas de Europa se concretan, Sánchez e Iglesias puede que aguanten.

Pablo casado no ha resuelto la duda hamletiana, ser o no ser el líder de los conservadores de este país. Apostar ser Merkel o Salvini. No tiene categoría para lo primero y sí muchas debilidades para ser un líder efímero, devorado por la ultraderecha que avanza por Europa, y más deprisa ahora en España.

Pablo Iglesias, protagonista involuntario de la moción como el “macho alfa” con que le arrean Vox y el PP por el ‘caso Dina’ ha intentado defender a su grupo, desgastado lentamente aunque esté en el Gobierno, con su presencia en el estrado. Pero sobre todo, ha utilizado un tono paternalista, de soberbia intelectual -Cánovas y Sagasta al PP y Ciudadanos- que ha terminado por cabrear a los diputados populares. En una cosa tiene razón Iglesias, son unos maleducados. El resto de la clase de Iglesias forma parte de su prepotencia profesoral.