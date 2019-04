La derecha sin apellidos

Santiago Abascal ha perdido un gran fichaje. Nadie como ella representó mejor a VOX sin estar formalmente representado en el debate a seis de TVE en el que participaron PSOE, PP, UP, Cs, PNV y ERC. Nadie echó de menos a la ultraderecha en el plató porque Cayetana ocupó su espacio hasta hacerlo incluso propio.

En la formación de Albert Rivera tiene grandes amigos y conocidos con los que compartió firma en el manifiesto Libres e Iguales contra el independentismo catalán. Y entre su voz y la de Abascal no hay una falla cuando se trata de Cataluña. Su discurso y el de Rocío Monasterio en “estas cosas del feminismo” entendido como “una lucha desquiciada” entre hombres y mujeres son perfectamente homologables. Y sus invectivas sobre los “chiringuitos” andaluces y las de Ortega Smith no pueden ser más iguales.

No hay tres derechas, por tanto, sino una. No hay fragmentación, sino siglas distintas que comparten discurso, estrategia y unidad de acción. En Europa, conservadores y liberales huyen como de la peste de la extrema derecha. Aquí, PP y Ciudadanos, no. Lo han demostrado en Andalucía. Volvieron a hacerlo en la foto de Colón. Y repetirán si el 28-A suman mayoría absoluta. Les une mucho más de lo que les separa.

Álvarez de Toledo no dejó títere con cabeza en el debate ni hueco por el que pudiera colarse siquiera Inés Arrimadas. A la número uno por Barcelona de Ciudadanos se le hizo de noche a la espera de poder meter baza entre tanto insulto, desprecio y arrogancia de Cayetana. Y mientras la ministra Montero resultó apabullada y se quedó sin palabras, Arrimadas perdía la sonrisa que ensaya a diario ante las cámaras y se olvidaba de la compostura obligada al llamar despectivamente “chaval” a Gabriel Rufián.

Las formas, en política, hablan tanto como las palabras, y esta vez no fueron las del independentista las que dejaron que desear. En eso Aitor Esteban (PNV) siempre fue el campeón. En el Parlamento y en la televisión. Y al lado de Álvarez de Toledo, el diputado Rufián que tantas tardes de gloria y tinta ha dado al periodismo parlamentario parecía un escolar al que acaban de robar el bocadillo en el patio.