La desconocida revelación de Susanna Griso en 'Espejo Público': "No me lo recuerdes..."

Ante esa propuesta, se ha escuchado de fondo a Luis Rendueles, antiguo director adjunto de la revista Interviú , que ha afirmado: “A Susanna se lo propuse tantas veces que ya no me acuerdo de eso”.

“Ay de verdad Luis, no me lo recuerdes. No me lo recuerdes. Cuando Luis trabajaba para Interviú, que fue director adjunto durante muchos años, nos daba bastante la brasa a algunas”, ha revelado entre risas la presentadora de Antena 3.

“A algunas no, a ti. Te daba bastante la brasa a ti”, ha respondido Rendueles. Después, desde el programa se han comprometido a salir el próximo calendario de la localidad.

“Lo que no ha conseguido Luis en Interviú igual lo consigues tú, por una buena causa”, ha afirmado Griso, que también ha matizado que habrá que negociar en qué términos —de medidas de ropa— se hará el calendario.