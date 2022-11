″¿El 34 fue un golpe de Estado? ¿Fue o no fue?”, ha preguntado Margallo. Y Calvo ha respondido: “El 31 tiene una Constitución votada por el pueblo español y se vulnera por la vía de las armas”. ”¡Es que no se votó!”, ha exclamado el exministro del PP.

“Os gusta mucho la equidistancia porque no os queréis ver de frente con una verdad que queréis continuamente tapar y que tiene que ver con equiparar los bandos, con equiparar lo que ocurre etc etc. Porque seguramente os viene muy bien, pero sois la única derecha en Europa que no ha querido desentrañar la verdad, la justicia y la reparación como nos llevan diciendo los organismos internacionales”, ha defendido Calvo.