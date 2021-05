La desoladora respuesta de un experto de Harvard sobre cuándo dejaremos la mascarilla en España

Fernando Simón dio esta lunes una noticia que muchos españoles esperaban con ansia: “Es muy posible que en no muchos días, se pueda ya reducir” el uso de las mascarillas en exteriores.

Menos de 24 horas después de esas palabras, Elvis García, profesor de Salud Pública en la Universidad de Harvard, ha hecho un serio llamamiento a la calma y a la prudencia.

“Es algo que se ve venir, pero no debemos dejarnos llevar por lo que acabamos de ver de Estados Unidos. Allí se les ha ido un poco de las manos”, ha comenzado diciendo García en una entrevista en El Programa de Ana Rosa, donde ha garantizado que el momento llegará “pero con precaución”.

Las palabras más desoladoras, sin embargo, las ha pronunciado justo después, cuando ha asegurado que en países como Suiza no hace falta llevar mascarilla por la calle. Y ha subrayado: “Depende mucho de la sociedad en la que estés, del contexto en el que estés. En España yo no sé si nos podríamos fiar. Visto lo visto, lo que hemos visto estos fines de semana pasados, no sé si nos podemos fiar de decir: ’Si guardas la distancia por la calle no hace falta que lleves mascarilla”.

García ha asegurado que “en realidad no hace falta” pero hay que tener en cuenta que si se llega a una calle “un poco saturada” hay que ponérsela. ”¿De verdad tenemos una sociedad que es capaz de seguir estas normas? ¿Nos podemos fiar de que el vecino de al lado lo respete? Entonces yo creo que en España lo que se hace es: ’Pues mira, todo el mundo con máscaras y nos quitamos problemas”, ha lamentado.

El experto ha asegurado que la medida más básica sería llevar mascarilla cuando estés en un lugar cerrado: “Y si la sociedad estuviera educada y respetara... no hace falta llevar máscara en la calle, pero entiendo por qué se han tomado algunas medidas en España”.

García ha subrayado que, si nada más que cae el Estado de Alarma, se suceden las fiestas y los botellones, “quizá nos replanteamos la capacidad del individuo de tomar las decisiones adecuadas viviendo en una sociedad”.