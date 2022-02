"Sí, Casado es un cadáver político": en el interior de la protesta ante Génova 13

“Esto perjudica a todos”, explica Antonio, un hombre de unos 50 años. Confiesa ser votante de Ayuso, pero cuando se le pregunta si también lo es del Partido Popular tuerce el gesto y apunta, “de derechas en general”. No obstante, sí tiene clara cuál es la receta para solucionar la crisis que le ha llevado este domingo a manifestarse ante la mismísima puerta de Génova 13. “Se tienen que ir algunas personas, no sé si Ayuso también”, anota, visiblemente contrariado, reclamando “una regeneración total de los líderes que tienen ahora”.

A escasos metros, dos jóvenes conversan y señalan al edificio. Javier tiene 22 años y Eduardo 25. Son votantes del Partido Popular “y de Ayuso”, remarcan. “Es dispararse contra ellos mismos, no tiene sentido que se tiren piedras entre ellos cuando hay que afrontar cosas mucho más complicadas”, reflexiona el primero sobre el escenario de crisis abierto en el mayor partido de la oposición en España. Y a la hora de hacer una predicción sobre lo que ocurrirá a corto plazo anota: “Casado, yo creo que se irá”. Javier augura que “si no es ahora, será en las primarias, será cuando tenga que ser, pero adelantará mucho todo esto”.

María pronostica que esta guerra acabará con “un cambio, a mejor” y “esperemos que con la primera presidenta del Partido Popular siendo Ayuso”. Hace una pausa y apunta más alto “y que sea la primera presidenta mujer de la democracia”. Para que eso ocurra, “está claro”, tiene que producirse “la dimisión de Teodoro [García Egea] y [Pablo] Casado”, que a su juicio debe ser “inmediata”. En ese momento, una señora que le acompaña le interrumpe gritando “y de Egea, y de Egea”, mientras ella se gira y remarca “sí, sí, de Teodoro”. A su juicio, no hay ninguna posibilidad de que el presidente del PP se salve de esta crisis. “Ha tenido oportunidades de salvarse y de retirarse a tiempo, pero no las ha tomado”, sentencia. No se atreve a valorar qué pasaría si Feijóo diese un paso adelante, pero desliza que a ella le gustaría que fuese Ayuso. Es la segunda vez que acude a protestar ante Génova y no descarta regresar: “Se seguirá repitiendo hasta que los dos implicados que han tratado de aplastar a Ayuso dimitan”. No hay atisbo de duda ante la responsabilidad de Ayuso en el caso del contrato de las mascarillas. “Ella consiguió algo que en otras comunidades no fueron capaces de conseguir”, resuelve.