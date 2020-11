La diplomacia española se viste de punky

Si Pablo Iglesias me invita algún día a visitar su chalet de Galapagar debo confesarles que lo que más interés me despierta no es la piscina o los DVD de Juego de Tronos. Una vez pasado el cordón de la Guardia Civil que protege su casa, y si al vicepresidente del Gobierno no le importa guiarme por la misma, mi curiosidad me conducirá irremediablemente al vestidor que sin duda tiene en sus 248 metros cuadrados de chalet.

Entiéndame, como liberal, creo que la vida privada de nuestros políticos es asunto exclusivamente suyo, pero siempre he sospechado que el armario del vicepresidente debe ser un fiel reflejo de su ideología. Intuyo que, como en el ideario de su partido, junto a las camisas de Alcampo de los inicios de Podemos y las más recientes americanas de una talla que no es la suya, Iglesias debe conservar todavía los atuendos de su juventud, incluida la prenda de rigor para todo revolucionario de veinte años que se precie: una camiseta con la cara del Che Guevara.

Además de un homófobo y un criminal que disfrutaba matando, el Che Guevara es la cara del movimiento revolucionario en América Latina, hoy idealizado por una izquierda pija que añora el comunismo porque tuvo la suerte de no padecerlo.