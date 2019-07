La diputada de Ciudadanos explica su polémico vídeo en el Orgullo: "Empiezo a llorar..."

“Yo no digo que me estoy riendo, hago un gesto que han querido interpretar como una sonrisa y lo que pasa después es que empiezo a llorar y hago un gesto a mi compañera para que quite la cámara porque a nadie le gusta que le graben llorando”, ha afirmado.

- @PatriciaReyesCs : “Corta, corta y empieza de nuevo que me da la risa” - Quita, es un directo. Patricia, si quieres ser una actriz 360 habla con @PaquitaSalas porque a día de hoy no llegas ni a política 3 #ArrimadasDimision 👋🏼 pic.twitter.com/sVy8KFz8ma

Después, ha narrado cómo vivió ese momento en plena manifestación por el Orgullo LGTBI en Madrid: “Hemos sufrido insultos, agresiones, un señor que nos plantó el trasero en la cara y nos quiso defecar”.

“Se me ve empapada en pis, porque era pis. A mi me tiraron una copa de whisky en los ojos, estaba en un estado de nervios tal que no sabía lo que me decía y lo que ocurrió es que empecé a llorar. Yo no he querido ni verlo”, ha asegurado en referencia al vídeo.

Reyes ha contado que lo ha pasado “muy mal” estos días y no ha querido ver las imágenes. Además, ha señalado que ha estado sometida “a una campaña de descrédito brutal”.