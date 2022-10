La portavoz del PSOE responde a Almeida con un vídeo de Almeida: la cara final lo dice todo

En el debate de la primera cuestión, propuesta por Vox, se ha deliberado si declarar o no “persona non grata” a Iglesias. En su turno de palabra, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Mar Espinar, ha criticado la intención que tienen los de Ortega Smith con esta iniciativa: “Más allá de que salga adelante o no la proposición, el daño ya está hecho, los titulares están vendidos y eso a ustedes (Vox) ya les vale”.