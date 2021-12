La directora de la Guardia Civil se enfrenta a Olona: le dice que su discurso es "machista"

La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha mantenido un intenso rifirrafe con Macarena Olona, diputada de Vox, durante la sesión de la Comisión de Interior en el Congreso.

Todo a raíz de unas palabras de la dirigente del partido de Abascal: “Usted ha hecho gala en diversas ocasiones de estar ocupando el puesto que desempeña por el mero hecho de ser mujer, algo en lo que usted y yo convendremos que no tiene ningún tipo de mérito. Es algo en lo que usted no tiene ningún mérito por haber nacido mujer y no hombre”.

“Y ese es el único mérito que usted pone de manifiesto para haber accedido al cargo que está desempeñando. Y es cierto que va a pasar a la historia por ser la primera mujer que ocupa el cargo. Pero también por otras cuestiones que hacen que haya desaprovechado usted la histórica oportunidad que ha tenido”, se ha lamentado Olona.

Del mismo modo, ha indicado que, además de “pasar a la historia” como “la primera mujer” que lidera la Guardia Civil, también lo hará por haber “aniquilado la política de dispersión de los presos etarras”, porque Sánchez “necesitaba el apoyo indigno de EH Bildu y PNV” para “llegar” y “manterse” en La Moncloa; por “enviar a agentes a una auténtica guerra” como ha sido, a su juicio, la pandemia, “sin más medios que sus propios cuerpos”; y por “haber entregado la Guardia Civil a Navarra”.

Tras ello, Gámez ha respondido de forma rotunda: “Decía, señora Olona, que estaba con temple. Y la verdad es que hace falta temple. Y de verdad que hace falta temple, de verdad que hace falta mucho temple, para soportar las barbaridades, la provocación y el insulto que hay en sus palabras. Hace falta mucho temple, pero yo lo voy a tener porque creo que me tengo que diferenciar en algo de ese tipo de política que va del insulto a la mentira y la provocación”.

“Le interesa sacar ETA a colación, le interesa sacar el feminismo para decir que yo hago gala por el mero hecho de ser mujer para dejar el mal lugar a las mujeres y al movimiento feminista y a la libertad y a la igualdad”, ha afirmado antes de calificar como “machista” el discurso de Olona.

“Usted pasará a la historia por un discurso machista en contra de los derechos y de la igualdad de la mujer. Eso es para lo que usted va a pasar a la historia. Y yo voy a pasar a la historia, ojalá, por no ser solo la primera porque hayan muchas más mujeres en los territorios en los que nunca les dejaron entrar”, ha añadido Gámez.