La directora del CNI no responde ni a una pregunta del Europarlamento sobre el uso de Pegasus

Casteleiro no cerró la puerta a repasar las cuestiones que se le formularon, para ver si legalmente puede contestar a alguna, y entonces hacerlo “por escrito”.

Su negativa de ayer fue general. No contestó a diputados de otros países pero tampoco a los españoles e, incluso, a algunos de los propios espiados, supuestamente. Por ejemplo, se le preguntó en varias ocasiones si el CNI cuenta con Pegasus entre sus herramientas de espionaje. Uno de quienes consultaron por esto fue Carles Puigdemont , el expresidente catalán huido de la justicia española, pero también insistieron en ello diputados de Ciudadanos como Jordi Cañas .

Cañas defendió el silencio de la jefa de los servicios secretos. “No es que no quiera hacerlo, es que no puede hacerlo. Se trata de una ley y en un Estado de Derecho hay que respetar las normas.... El Centro Nacional de Inteligencia ha respetado la ley. Ha investigado a personas por un supuesto delito y bajo orden judicial. Me refiero a los 18 sobre los hipotéticos 65. Y ha venido a mostrar respeto a esta comisión y a decir lo que puede, que es muy poco”.