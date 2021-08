La discapacidad no es una broma o un reto, es una realidad.

Como nos ha relatado recientemente Ana Castro : “Lo que no se nombra parece que no existe y sabemos que sí. Hay que nombrarlo, definirlo y visibilizarlo para que la sociedad vaya siendo progresivamente más inclusiva y respetuosa con la diversidad funcional”.

No es el momento de valorar estas reformas , sin duda positivas, pues requieren de una profundidad y de análisis más propios para otros medios, pero sí el de servir de cabecera para escribir alto y claro que con la discapacidad no se bromea.

En consecuencia, no hay en estas personas una disminución en el valor como sujeto, solo en sus capacidades, y para contrarrestarlo se ponen en vigor ciertas medidas (se suele conocer como acciones de discriminación positiva).

Todavía se desconoce que existen discapacidades que no se ven, las orgánicas, pues el elenco va desde las sensoriales, motoras, intelectuales, psíquicas... y algunas no son visibles (ya sea una persona sorda, diabética o con un cuadro de dolor complejo, entre otras).

El reconocimiento de una situación de “discapacidad” no es fácil. De hecho, cada vez se ponen más trabas, pues se requiere pasar por un tribunal específico (equipo de valoración y orientación EVO), tal y como se regula en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía.

Y sí han salido, pero para frenar la sinrazón y la burla que no tiene ni pizca de gracia. Tristemente, se ve como algunas redes sociales se han convertido en el campo de cultivo perfecto para el “discurso del odio”, pese a que se tratan de frenar por sus creadores. Twitter llegó a cerrar la cuenta de Donald Trump o de Jesús Candel, conocido como Spiriman, al escribir: “El que se quiere curar de cáncer se cura y el que no, se muere”. Se ha llevado a los tribunales a 3 tuiteros por un delito de odio al desear la muerte del “niño torero” , que falleció poco después.

No hay medida ni freno, y todo por un me gusta o quizá por convertirse en un fenómeno viral. Esta vez con el colectivo de las personas con discapacidad y la red TikTok, bromeando sobre cómo conseguir una beca. Objetivo: dar pena diciendo que eres discapacitado.

En el citado blog, que os animo a leer, podéis ver todo lo que ha ido realizando , desde la campaña en change.org y las peticiones a CERMI para que tomara medidas. Asimismo, otras personas con discapacidad, o no, han ido escribiendo en sus redes o blogs con el fin de parar este sinsentido que no hace ninguna gracia. Por ejemplo, Marga Peralta reflexionaba sobre ” ¿reírse de o reírse con? #StopbromaBeca”.

Y es que no todo vale para conseguir un me gusta, o parece que cuando se habla del delito de odio ( artículo 510.1 del Código Penal ), ¿hay distintas categorías según el colectivo afectado? Solo en España este tipo de delitos en personas con discapacidad ha aumentado un 70% .

Volviendo al tema de la broma de la beca, es preciso aclarar que con el objetivo de lograr la mencionada igualdad de condiciones, las personas con discapacidad ya cuentan con la posibilidad de obtener una beca si cumples los requisitos. No es preciso que dar pena, porque pena me la produce quien se ríe de una persona por su discapacidad, y si tanto la envidia cuando, por ejemplo, ocupa su plaza de aparcamiento, seguro que gustosamente el interesado se la cambia.

No son privilegios, constituyen una forma de dar sentido a la capacitación. El requisito no es bromear, es tener reconocido un grado de discapacidad mínimo, y ello supone ya una limitación en tu vida, tu salud, relaciones sociales, etc., que el sistema trata de compensar.