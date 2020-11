La distopía está aquí y nos la queríamos perder

“Efectivamente vivimos en la distopía. Es inevitable. La utopía ya no es alcanzable con los recursos de la modernidad. El mundo se globaliza y nos entran en casa, en tiempo real, los problemas que antes se quedaban fuera y los veíamos desde la ventana. El mundo se ha hecho pequeño y la soberanía estatal ya no tiene capacidad para gestionar los problemas globales que son también nuestros problemas. Se perdió la seguridad en 2001, la prosperidad en 2008 y la esperanza, por la irrupción traumática de la impotencia de la salud ante la enfermedad, en 2020. Ahora se sobrevive como se puede y no se encuentran respuestas para una interacción compleja de problemas que actúan al mismo tiempo”, explica José María Lassalle, profesor de Teoría del Derecho y Filosofía del Derecho, consultor privado y senior adviser en el Observatorio Panhispánico de la London School of Economic. También fue político, diputado del PP y secretario de Estado de Cultura.

Cruz y Lassalle son una pequeña muestra de que no todos los políticos son iguales, ni en sus comportamientos ni en su cultura. Asisten a la irrupción del mundo distópico tan asombrados como nosotros, preguntándose en qué hemos fallado todos: políticos, periodistas, demóscopos, economistas y “también los ciudadanos, esos que se ponen como fieras ante un televisor en el bar ante una información de un político corrupto y acabado el café, se van a aplaudir al ídolo de su equipo de fútbol que acaba de estafar millones a Hacienda”, ejemplariza el filósofo. La ciencia, dice, a la que se miraba con confianza hasta marzo, ya no tiene la capacidad salvadora, y el estatus del conocimiento científico ya no es el mismo ante las contradicciones de unos y otros expertos.

La vieja lógica no sirve

“Vivimos en una época de incertidumbre, nos dicen; pero ha habido otras épocas. Hubo epidemias de peste en Roma que se llevaron por delante hasta al emperador. No es la incertidumbre lo que radicaliza, es la pérdida de la confianza. Los políticos no funcionan, no es que funcionen unos sí y otros no, ahora es que se transmite que no funcionan en su conjunto; porque las transformaciones políticas que se esperaban no se han llevado a cabo. En la segunda década del siglo XXI aquí se iba a llevar a cabo la regeneración política, pero lo que se ha producido es un relevo generacional, no una regeneración política. Hasta hace poco, si fallaban unos venían los otros y regeneraban, era esa la sensación. Ya no, no hay recambio al conjunto salvo que aparezca alguien absolutamente al margen de la clase política actual. Y hay una parte de la ciudadanía que siente rabia, enfado sin objeto claro contra el que dirigir esa rabia”, expone Manuel Cruz.