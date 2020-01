Pedro Almodóvar, Penélope Cruz, Alejandro Amenábar, Antonio de la Torre, Eduard Fernández... los de siempre donde siempre, en los Goya. Las 34 ediciones de los premios no se han caracteriza por el reconocimiento a películas ‘sin firma’ o elenco famoso. Lo único que queda en evidencia año tras año es cómo pasa el tiempo por las estrellas del cine español. Por jóvenes que sean, con tanta nominación la Academia les ha convertido en viejas glorias que no dejan paso a otros.

Los cineastas y actores que vuelven a estar nominados en esta edición no son los únicos que han estado presentes tantas veces en los premios. Maribel Verdú ha estado nominada 11 veces (ganó 2), Javier Bardem (5) y Álex de la Iglesia (1) lo han estado 10 y Juan Diego (3) y Victoria Abril (1), nueve. Candela Peña (3), Alfredo Landa (3) y Javier Cámara (2) no se quedan atrás, han estado nominados siete veces, y Javier Gutiérrez ha comenzado el mismo camino con cuatro nominaciones, tres de ellas seguidas, de las que ganó dos.

La valía de Almodóvar , Penélope Cruz y compañía no es la cuestión. Nadie duda de que sean una buena ‘marca España’ a exportar. Sin embargo, a cuatro nominados por categoría —excepto la de Mejor película que son cinco—, cuesta creer que no haya profesionales nuevos que puedan competir con los de siempre.

“Aquí, esta noche, se concentra un número importante de gente joven que, a parte de tener gran talento, han sabido adquirir un compromiso y una responsabilidad con el público. Yo reclamo para esa generación joven de profesionales del cine el cariño y el apoyo que les haga sentir que el esfuerzo no cae en saco roto. Que merece la pena esforzarse”, decía Antonio Banderas cuando recibió el Goya de Honor en 2015 . Sin embargo, son jóvenes de la tele, jóvenes que ya han salido en otras películas o jóvenes apadrinados.

Apuestas sobre seguro

Con las nominaciones constantes de españoles que ya han conseguido romper la barrera de la fama internacional, la Academia garantiza que algunos rostros del cine de Hollywood se paseen por la alfombra de los Goya. También se aseguran de que la metedura de pata no será grande: si no han visto todas las películas, saben que al nominar a Pedro Almodóvar o Penélope Cruz no ensalzan ningún trabajo catastrófico.