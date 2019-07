La drástica decisión de 'Sálvame' con una colaboradora: "Los actos tienen consecuencias"

Pero aún hay más, David Valldeperas, director del programa, ha mostrado su cabreo después de que Chelo no le cogiese el teléfono. “Mide tus fuerzas”, le ha advertido Corredera antes de dar paso al jefe.

“Pues que no, si yo le llamo por teléfono y está viendo el programa o está detrás de la puerta, si le he propuesto hablar fuera de cámaras no es para hacer una gracia, es porque quiero hablar con ella. Entonces, si no me coge el teléfono y le mando un mensaje, eso para mí es desautorizar al que la lleva dirigiendo hace 10 años”, ha afirmado Valldeperas.

Y ha senetenciado: “Yo sé el papel que desempeño y el que desempeñáis todos vosotros y trato de dar una de cal y una de arena, pero no nos podemos olvidar de que estamos haciendo un programa de televisión. Si ella está escuchando y yo quiero hablar con ella, es que no hay nada más que decir”.