La drástica decisión personal de 'El Monaguillo' ('El Hormiguero') en plena pandemia

El colaborador de El Hormiguero (Antena 3) Sergio Fernández, más conocido como El Monaguillo, ha tomado una drástica decisión tras las últimas noticias sobre el coronavirus en España.

Las últimas informaciones sobre el Covid en el país no son nada alentadoras. Este miércoles se ha producido un nuevo aumento fuerte de casos tras el repunte registrado el martes. Sanidad ha informado de 390 nuevos contagios, la cifra más alta desde que finalizara el estado de alarma y ha confirmado cuatro fallecidos por COVID-19 en las últimas 24 horas.

Además, en las últimas semanas, los brotes activos se han disparado hasta darse más de 120, en muchos casos con varios focos dentro de la misma localidad.

Por ello, el Monaguillo ha anunciado en sus redes sociales que, aunque esté de vacaciones, se queda en casa: “Veo que las noticias no mejoran y que hay mucho irresponsable suelto. No me atrevo a ningún destino y me encantaría desconectar fuera de casa de alguna manera pero por ahora no he encontrado la forma”.