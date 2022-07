La dueña de 'El Rey' cuenta qué ocurrió con su polémico cocinero tras el paso de Chicote

“Se encontró un restaurante que era un auténtico caos. El cocinero estaba un poquito pallá, decía que venía de Jupíter, hacía cosas raras en la cocina. De hecho, hasta pegaba las comandas con saliba en la campana extractora y luego no se entendía muy allá con el resto de personal del local”, relata Pablo a la entrada del local. Recuerda, además, que la dueña del local creía que la culpa de que todo fuese mal era de Juan Carlos, el cocinero, gran protagonista del programa.

El creador de contenido comenta que el local está tal cual se ve en el capítulo —grabado en 2016—: “Se ve modernillo. No se ve que ha pasado el tiempo como sí sucede en el cartel del exterior, que está destrozado”.

Beatriz cuenta que fue ella la que se puso en contacto con Pesadilla en la cocina pensando que no le iban a hacer caso pero, “sonó la flauta” y aceptaron la candidatura.

En dicho episodio, Juan Carlos llegó a ser despedido durante la jornada de reapertura después de una monumental bronca precisamente con Beatriz. “Me da igual que me echen. Ellas mismas. Han echado al rey del restaurante”, dijo ante las cámaras antes de dejar el negocio.

Otro de los asuntos fundamentales del paso de Chicote por el programa es la carta. Muchos negocios han contado que no han podido mantener los platos que les preparó el cocinero porque no se ajustaban a su clientela. En el caso de Rey Restobar, Beatriz explica que tenían una sección diferenciada en la carta con los platos que elaboró Chicote pero que ya no.