La dueña de un bar de Bilbao explica el porqué de este llamativo cartel en las mesas

Las medidas que toma un determinado restaurante, bar o cafetería para incentivar el consumo siempre suelen tener cierta repercusión en las redes sociales.

Esta vez, le ha tocado el turno al bar de Bilbao Pepit&To, que lleva abierto desde diciembre del 2015 y que se ha especializado en pepitos y txaskitos. El local, que regenta Luna Berría, pegó en cada mesa un cartel en el que se informa del tiempo aproximado para consumir un determinado producto.

Por ejemplo, la cerveza se podría tomar en unos 25 minutos, mientras que el café oscilaría los 15. En cambio, si se pide una copa, el tiempo se ampliaría a los 35 y con un bocadillo llegaría a los 40.

Estos periodos, como explica la dueña, son aproximados y ni mucho menos una norma para el cliente. “Nosotros no presionamos y la gente tampoco hace caso del todo, pero es para que los clientes tengan conciencia de que se necesita consumir para que la gente rote y nosotros podamos facturar. No vamos al cliente a decirle que se vaya, es para que se den cuenta que no pueden estar una hora con un café”, explica Berría, que copió la idea a otro bar de Bilbao.