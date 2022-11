La dueña del 'Don Super Pollo' aclara todas las dudas seis años después de la visita de Alberto Chicote

“El programa no está guionizado”

La joven ha respondido a una de las preguntas que más le repetían, si el programa estaba guionizado y ella ha sido clara. “Guionizado no está, lo que sí que es cierto es que ellos llevan una estructura, porque es un programa que está editado”, ha asegurado.

“Por ejemplo, hay una escena en la que me llaman. Cuando voy, no me dejan entrar hasta que ha pasado una hora, porque están grabando. Ellos marcan los tiempos”, ha justificado.