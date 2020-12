La dura batalla de Anthony Hopkins: “Recibí un mensaje que decía: ‘¿Quieres vivir o morir?"

With gratitude, I celebrate 45 years of sobriety. pic.twitter.com/fxzMRGlI4m

Eso no quiere decir, como él mismo reconoce, que no haya días en los que vuelven a aparecer las dudas y las debilidades. Ante esa situación, sólo tiene una cosa que decir: “Hoy es el mañana que tanto te preocupaba ayer. Vosotros, los jóvenes, seguid ahí. Seguid luchando, no hay que rendirse”.

El actor ya habló sobre sus problemas con el alcohol en la revista Interview, en una conversación con Brad Pitt —con quien trabajó en ¿Conoces a Joe Black? y en Leyendas de pasión—, que también ha pasado por lo mismo. Pitt reconoció que aún “lucha con la culpa”. Él utilizó el alcohol como “un escape”. “Valoro los pasos en falso que he dado, las elecciones que he tomado de las que no estoy orgulloso, porque me proporcionaron algo de sabiduría. No puedes tener lo uno sin lo otro”, relataba el actor de Seven.

Hopkins se animó en la conversación al ver la sinceridad de su compañero. “Es extraño mirar hacia atrás y pensar: ’Dios, hice todas esas cosas”, reflexionó. Y reconoció que, a día de hoy, todavía no sabe por qué bebía: “Ahora miro hacia atrás y pienso: ‘No estuvo mal, pero no quiero volver a hacerlo’. Entonces causé daño y pido disculpas. Forma parte de estar vivo. Hay que olvidar y simplemente seguir hacia delante”.

El intérprete lleva 54 años haciendo cine, aunque sin duda uno de sus interpretaciones más emblemáticas fue la de Hannibal Lecter en El silencio de los corderos, con la que ganó el Oscar a Mejor actor en 1992. Su última película, El padre (2020), podría darle el segundo Oscar de su carrera a sus 83 años, según las predicciones de los críticos.

Y como más sabe el diablo por viejo que por diablo, Hopkins ha dejado un mensaje muy claro en su vídeo de Twitter, en relación al coronavirus, para cerrar este 2020. “No te rindas, aguanta. Sé valiente y llegarán para ayudarte fuerzas poderosas”, relata desde la experiencia.