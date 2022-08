"La última foto": la dura campaña para acabar con las percepciones erróneas sobre el suicidio

La cuenta de Twitter @mienfermerafavo ha alcanzado una gran repercusión al mostrar la dura campaña sobre el suicidio titulada La última foto. Según explica, se trata de una exposición producto de una iniciativa de la ONG británica Campaign Against Livin Miserably (CALM) “para concienciar de que ’los suicidas no siempre parecen suicidas’”.