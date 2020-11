La dura crítica de Carmen Maura a la clase política: "Les metía en un ERTE"

Este domingo la actriz Carmen Maura participó en el programa de Cristina Pardo en laSexta, Liarla Pardo. La intérprete habló sobre las consecuencias de la pandemia y cómo habían gestionado los políticos la crisis del coronavirus, sin dejar a ninguno en una buena posición.

“Lo más peligroso de esto es todo el bochinche de los que mandan. Es que no hay forma de llamarlos de otra manera, ya son tantos que pueden recibir el nombre de bochinche”, empezó diciendo la actriz de Mujeres al borde de un ataque de nervios.

Maura se mostró “decepcionada” con las decisiones que habían tomado los políticos durante la crisis y señaló que, pese a que no se ha posicionado políticamente nunca, esta situación le duele especialmente. “Con la política he tenido una relación normal, pero nunca les he tenido tanta manía como les tengo ahora”, enfatizó.