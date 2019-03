La dura crítica de Clemente a la clase política en 'Liarla Pardo' (laSexta): "Son unos chorizos"

Pardo quiso conocer cuál era la opinión de Clemente sobre los políticos y su respuesta no defraudó a nadie. “Son muy malos, muy mentirosos y muy chorizos. No todos, en Euskadi tenemos unos políticos fantásticos como Aitor Esteban , que es un 10 de tío”, respondió el entrenador.

Sin embargo, para Pedro Sánchez tuvo buenas palabras: “No me cae mal. Hay cosas que me gustan, me parece coherente, aunque también hace algunas que no entiendo muy bien. Como en las tertulias lo ponen a parir, yo me pongo un poco de su lado”.

“También lo hacían con Rajoy”, le replicó Pardo. “Ha habido veces que me ha parecido coherente, pero en otras no. Yo no le votaría nunca por la línea que es el PP y yo no puedo ser de ellos. Será majo el chico, pero no puede gobernarnos”, aseguró Clemente.

Además, el vasco comentó cómo sería su método de hacer política: “Yo iría sacando las cosas de una en una. Les diría que si están de acuerdo de que subamos las pensiones. A esa cuestión tienen que decir sí o no y si lo rechazan les echó a España en su contra”.