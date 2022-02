La dura intervención de Ayuso que provoca algo insólito: aplausos de la izquierda

Este jueves se ha vivido una escena en la Asamblea de Madrid que es extremadamente rara de ver: la izquierda madrileña ha aplaudido la intervención que ha dedicado la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, contra la líder de Vox en la comunidad, Rocío Monasterio.

La dirigente de la formación ultraderechista ha vuelto a vincular a “la inmigración ilegal” como la causante del “terror en los barrios” de Madrid por las bandas juveniles.

“Los padres estamos muy preocupados en Madrid porque cuando salen nuestros hijos estamos sin dormir porque no sabemos si se van a cruzar con estos que van a machetazos en las calles, en todos los barrios de Madrid”, ha afirmado Monasterio.

Ayuso se ha revuelto y ha respondido con dureza a la política de Vox: “Volvemos otra vez al mismo sitio, no pierde oportunidad. La delincuencia no está relacionada con el origen de las personas. No vuelvan a mezclarlo”.