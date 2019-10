La durísima discusión de Jorge Javier Vázquez en 'Sálvame': "Me vas a tocar a mí los cojo..."

“Por ahí no vayas que nos cabrearemos. Lo que yo no voy a tolerar es que por trabajar en una revista se tire por el suelo a la otra”, ha respondido visiblemente cabreado Jorge Javier.

“No va por ahí. No va por ahí”, se ha defendido Jesús Manuel.

″¿Puedo hablar? No va por ahí pero te lo tenía que decir porque otras veces sí que lo has hecho”, ha respondido el presentador. “Que te calles, porque cuando yo hablo, yo hablo. Y ya luego hablas tú. Lo has hecho y ya está. Me vas a tocar a mí los cojo... las narices. Muchas veces, cuando han aparecido informaciones en la revista Lecturas, tú lo haces de menos”, ha añadido Vázquez.

″¡Eso es jugar sucio! Eso lo dice el director de mí”, ha afirmado Jesús Manuel.