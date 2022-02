La verdadera moraleja de 'La edad de la ira'

Lo que muestra La edad de la ira, que se estrena el 27 de febrero en ATRESplayer Premium , es un reflejo de las experiencias de los docentes de hoy en día. Si no fuese así, no se verían en ella bromas homófobas ni los conflictos que surgen en el aula de esta ficción. Antes de encender la pantalla, hay que prepararse para escuchar diálogos que reflejan el machismo, los discursos de odio o la violencia que cada vez cala más en las generaciones jóvenes.

Marcos (Manu Ríos) es un chaval que aparentemente no tiene problemas y que a ojos de los demás es casi perfecto. El joven deja de piedra a todo el instituto en el que estudia cuando se enteran de que, presuntamente, ha asesinado de manera brutal a su padre. A partir de ahí, todos comienzan a preguntarse qué ha fallado para que haya sido capaz de cometer semejante crimen. Junto a él, Amaia Aberasturi, Daniel Ibáñez, Carlos Alcaide y Eloy Azorín encabezan el reparto.

Parece que el espectador esté frente a una historia 100% actual. Sin embargo, Nando López fue finalista al premio Nadal con La edad de la ira en 2010. Este no es un relato sobre la violencia juvenil, sino sobre la violencia que sufre la juventud. “Esa violencia social, homófoba, machista, familiar, el bullying y el cyberbullying... cómo todo ello impide una convivencia, un desarrollo sano, cómo afecta a la salud mental. Ojalá pudiera decir que es un retrato de cosas que ya no suceden, pero por desgracia incluso se han recrudecido. Es necesario contarlo. No podemos dejar que se arruine una generación, su salud mental y sus expectativas”, apunta el escritor.