La edad media de inicio de tratamientos de estética baja de los 35 a los 20 años

López señala que la mayor parte de los pacientes se hacen tratamientos al menos una vez al año y buscan una “belleza natural y temporal, donde no se perciban cambios excesivos y estos que no sean definitivos”.

Respecto a ese 60% de población que no usa la medicina estética, el informe señala que una mayoría (7 e cada 10) reconoce que con una reducción del IVA, actualmente es del 21 %, considerarían recurrir a esos tratamientos.

Dado que no existe la especialidad vía MIR, para poder ejercerla hay que ser licenciado en Medicina y pasar por una formación específica de postgrado o máster, que se imparte ya en 19 instituciones universitarias.

El estudio subraya que la suplantación de funciones en el ámbito de la medicina estética sigue siendo habitual y el 15 % de los pacientes que han acudido a las consultas de los médicos estéticos asociados a SEME reconoce que ha sufrido las consecuencias del intrusismo y, de hecho, provienen de centros donde les trató una persona no cualificada para un acto médico.

De ahí que el informe insista en la importancia de que los pacientes pidan siempre el número de colegiado o el título de medicina al profesional que le está atendiendo para poder comprobar si está incurriendo o no en un delito. Y subraya que ponerse en manos de personal no autorizado puede provocar reacciones adversas peligrosas como infecciones, necrosis de la piel, inflamación de los tejidos, pérdida de la vista o contaminación de enfermedades transmisibles como VIH o hepatitis C.