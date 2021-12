Las importantes palabras de Rozalén sobre la memoria histórica que emocionan a Chicote

“Por supuesto que yo defiendo muchísimo este tema porque lo he visto y lo he vivido en mi familia, y sé lo que supone que alguien muera con un poco más de calma”, ha resaltado la artista que, en ese momento, se ha emocionado y ha roto a llorar. “Es que me cuesta un montón hablar de esto, no sé por qué”, ha expresado, y hasta el propio Chicote se ha emocionado ante las palabras de la artista.

“Yo creo que se hereda el dolor”, ha afirmado. “No puedo entender cuando la gente dice ‘hay que mirar para adelante, no hay que tener rencor’. Mi abuela no hablaba desde el rencor, en absoluto, sino desde la dignidad humana”, ha continuado.

La artista considera que fuera de España “se ve y aquí no se reconoce, y encima no se podía ni hablar”. “Desgraciadamente todavía hay quien piensa que eso hay que dejarlo ahí y ya está”, ha confirmado el cocinero.

“Y encima claro, que te olvides de tus muertos, dicen. Yo no me quiero olvidar de mis ancestros ni de donde vengo, porque yo soy lo que soy por lo que fueron en mi casa. Si quieren olvidarse de sus muertos que se olviden, pero yo no me pienso olvidar”, ha concluido ella.