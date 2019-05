La emocionante carta de una madre de una niña con discapacidad: "Quiero equidad en esta sociedad"

Lorena Calvo Ferrándiz, la madre de una niña de Ponferrada de 4 años llamada Alejandra que tiene una “discapacidad visual”, ha publicado una petición en Change.org con el objetivo de cambiar el colegio al que ha sido inscrita su hija. La carta está firmada por la pequeña.

“Me llamo Alejandra, y tengo una discapacidad visual cerebral, epilepsia y además tengo un retraso madurativo severo y un trastorno de comunicación”, empieza la petición, que está dirigida al director provincial de Educación de León.

Los padres de Alejandra buscan que les dejen elegir libremente el centro escolar en el que formarse para poder ir a uno que está cerca de su domicilio y que, como cuenta, es “líder para niños con diversidad funcional auditiva y con trastornos de comunicación”.

En cambio, y como no presenta problemas de motórica, asegura que quieren obligar a la pequeña a ir a un colegio a 8km de su casa sin tener un transporte que la lleve, solo porque ahí hay Auxiliar Técnico Educativo (ATE). Además alega que en caso de que no quieran ponerle uno en el colegio al que desea ir, ya tiene uno facilitado por los servicios sociales: “Ya está yendo conmigo a la Escuela Infantil Municipal de Ponferrada y me ayuda mucho”.