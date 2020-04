La emotiva carta de despedida de una víctima de coronavirus a su mujer y sus hijos

“Os amo con todo mi corazón y me habéis dado la mejor vida que podría haber pedido. Tengo tanta suerte... me siento orgulloso de ser tu marido y el padre de Braedyn (2 años) y Penny (10 meses). Katie, eres la persona más maravillosa y tierna que he conocido en mi vida. Eres, sencillamente, única. No renuncies a vivir la vida con plena felicidad y con la misma pasión que me hizo enamorarme de ti. Saber que eres la mejor madre para mis hijos es lo mejor que he experimentado. Dile a Braedyn de mi parte que es mi mejor amigo y que estoy orgulloso de ser su padre por todas las cosas increíbles que hace y seguirá haciendo. Dile a Penny que es una princesa y que puede conseguir lo que quiera en la vida. Soy tan afortunado... Si conoces a alguien que te ame y ame a nuestros hijos, no te reprimas. Me encantaría que lo encontraras. ¡Sé feliz siempre!”.