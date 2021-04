La emotiva despedida de Lola Ortiz a su novio, el futbolista Luis Ojeda que ha muerto a los 20 años

El mundo del deporte se quedaba consternado este sábado con la repentina muerte de Luis Ojeda, futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas. El joven, que tenía 20 años, formó parte del equipo juvenil durante dos temporadas, y era pareja de Lola Ortiz, conocida por su paso por Mujeres y Hombres y Viceversa.

La extronista y exconcursante de Supervivientes se ha despedido del deportista con unas emotivas palabras acompañadas de fotografías de la pareja en sus stories de Instagram.

“Te echo mucho de menos Luis. No soporto la idea de no volverte a ver nunca más. No sé como hacerlo. Ayer te escribí una carta y la mandé al cielo. Espero que te haya llegado”, ha escrito.

Además, la canaria se ha mostrado rota de dolor por el que es “el día más triste de su vida” en otro de los mensajes: “Estoy completamente destrozada. No sé como sobrellevar algo así”.

“Se fue la persona que quería con toda mi alma y ahora ya no está. Se me rompió el corazón en pedazos. No paro de pensar en su cara angelical, en sus ojos y en su forma de hablar. Te echo de menos gordi. Quiero pensar que eres mi ángel de la guarda y que vas a cuidar de mi”, añadía.

Hace apenas unos días, la extronista compartía una foto en su red social para felicitar a su novio por su vigésimo cumpleaños.