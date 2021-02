La emotiva esquela que llega hasta la Policía Nacional

La Policía Nacional ha compartido en su perfil de Twitter una emotiva esquela en la que una mujer agradecía al Cuerpo toda la ayuda que le han prestado en el cuidado de su marido.

La esposa del fallecido ha querido mandar un sentido mensaje a la asistencia de la Policía del 091: “Cada vez que he necesitado sus servicios para atender a mi marido siempre han estado ahí y me han facilitado todos los medios que hemos necesitado para la atención y el trato de mi marido ya que yo sola no hubiera podido atenderle”.

Y sentencia: “Si no hubiera sido por ellos no sé qué habría sido de él”. Un precioso texto que ha llegado a conocimiento de la Policía Nacional, que ha mostrado su agradecimiento en Twitter.

“Muchas gracias por tus bonitas palabras en la esquela de tu marido, actos como éstos nos motivan cada día para seguir trabajando y ayudando a los que más nos necesitan. Nuestras más sentidas condolencias”, se podía leer en el perfil de Twitter del Cuerpo.

Maruja Tatay, autora de la esquela ha concedido una entrevista a EFE en la que ha señalado que escribió “lo que me salió del corazón”. Su marido tenía alzheimer y sufría caídas constantes, Tatay ha contado que llamó al 091 “más de 30 veces” y que por su casa pasaron más de 200 agentes.

Como recoge EFE, su marido tenía 75 años, pesaba 140 kilos y debido a su enfermedad se tiraba de la cama o se soltaba de la silla de ruedas y se escurría hasta el suelo, ante lo que Maruja Tatay, que se encargaba sola de cuidarlo —relata que su único hijo murió hace siete años y no tiene ninguna ayuda— llamaba al 091 para que lo levantaran.