La emotiva felicitación de Sergio Ramos a Pilar Rubio

“No son las experiencias vividas, son las experiencias por vivir.

No son los recuerdos compartidos, son los recuerdos por compartir.

No son los años cumplidos, son los años por cumplir.

Porque llenaste mi vida de colores y risas, de complicidad y pasión, de sinceridad y entrega, de familia e ilusión.

Muchas felicidades, cariño. Love you!

Happy birthday, my love!”.

Tras seis años de relación, la pareja se casará el próximo 15 de junio en Sevilla, en una finca privada del futbolista. Tienen tres hijos en común: Sergio, Marco y Alejandro.