La emotiva reflexión de un padre adicto al trabajo tras perder a su hijo de ocho años

leojerez via Getty Images

leojerez via Getty Images

“Es más tarde de lo que piensas”. Así ha titulado el presidente de la fundación FinOps y empresario J.R. Storment una carta publicada enLinkedin sobre la muerte de su hijo Wiley, de tan solo ocho años, por una epilepsia benigno infantil.

“Generalmente desaparece en la adolescencia y solo 1 de cada 4.500 niños con epilepsia muere”, afirma el padre de Wiley, que también tiene un gemelo.

Storment empieza describiendo que en el momento en el que recibió la llamada de su mujer con la noticia del fallecimiento se encontraba en una reunión con 12 personas trabajando en su oficina de Portland. Minutos antes de que sonara el teléfono les confesó que en los últimos ocho años no había superado la semana de vacaciones.

Tanto su mujer como él tenían la norma no escrita de descolgar el teléfono si uno de los dos llamaba al otro. Así sucedió. Storment, como cuenta, paró la sesión de trabajo y la respondió. Su mujer le informó de que había muerto mientras dormía.

Cuando llegó a casa después de que un compañero de trabajo le llevara no pudo entrar a ver al pequeño debido a que médicos y policías se encontraban en la habitación. Tras más de tres horas pudieron entrar y, según afirma, estuvieron acariciándole el pelo y preguntándose el motivo a su lado durante más de media hora.

Storment también publica una carta escrita por su hijo afirmando que quería ser un empresario para desarrollar tecnologías. Asimismo confiesa que el objetivo del pequeño era casarse cuando fuera adulto y que habían tenido una pequeña regañina la noche previa al suceso, ya que no había habido ningún hecho diferente a una tarde normal. Esa misma mañana tampoco se despidió de los chicos.

Tras contar toda su historia, hace una profunda reflexión y destaca que todavía no ha podido volver al trabajo.

“Abraza a tus hijos, no trabajes hasta tarde. ¿Pasas tiempo regularmente con ellos? Si hay una lección que he aprendido es la de recordar que no se pierdan las cosas que importan”, afirma.

Con Oliver, con el que pasa mucho más tiempo que antes, y su mujer ahora han dejado de ser un “cuadrado” para ser un “triángulo”.

Por último, concluye con una canción en la que se da valor a disfrutar de la vida, porque es más tarde de lo que piensas.