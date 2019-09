La enfermera de la tele

El reloj de cocina que cuelga de la pared dice que son las cuatro y media de la tarde. Hace apenas unos minutos que he llegado a casa después de un turno de mañana agotador e intenso en el hospital. Los restos del desayuno están todavía apilados en el fregadero, tal como los dejé esta mañana cuando salí corriendo para llegar a tiempo a mi turno. Estoy tan agotado después de más de diez horas de pie, que a pesar de no haber podido probar bocado en toda la mañana dudo si comer algo o tumbarme un rato en el sofá a descansar. Mientras me decido, enciendo el televisor y observo, perplejo, en el programa Zapeando de La Sexta a una mujer que dice ir vestida de enfermera de quirófano vintage.

Lleva delantal, cofia y un vestido verde de manga corta que baja hasta media pierna. Mientras el presentador se lamenta de que la vestimenta no sea de enfermera sexy, el resto de tertulianos le corrige y le dice que sí es sexy, todo aderezado con silbidos del público. Discuten sobre si una talla más pequeña le habría entrado, y llegan a la conclusión de que habría estado todavía más sexy y más guapa con una talla menos.

Dudo si apagar el televisor o cambiar de canal, pero como me toca en la profesión decido esperar a ver si mejora la cosa. Ojalá. La muchacha protagonista continúa diciendo que trae “el pack de enfermera al completo”, y saca de un botiquín un pulsoxímetro, un glucómetro y un tensiómetro digital.

¿Para qué? Pues porque dice que va a realizar chequeos de salud a los tertulianos y al presentador, y para ello organizará en directo una especie de competición a ver cuál está más sano.