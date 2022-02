La entrevista de trabajo que indigna a medio Twitter: "Estoy horrorizada"

Todos uniformados y jóvenes. Me suben a la segunda planta y me entrevista la mujer del dueño. De entrada me pregunta si estoy vacunada (mal vamos) le digo que si y me dice ah pues quítate la mascarilla (peor aún). Comienza a preguntarme si tengo pareja, miento y digo que no

Contesta: “mejor, así estas más tranquilita”. Apunta en el cv “no pareja”, y niños? No, no tengo ni quiero tener (miento otra vez) “estupendo” apunta en el cv: no embarazo. Me cuenta las características del puesto: 900 euros brutos, eso de pagar los 1000 euros nada

Todo esto me ha parecido increíble pero ahora viene lo q me ha hecho quedarme con mal cuerpo: “aquí no queremos reducción de jornada, lo aviso, aquí quien se coja una reducción no dura ni un mes xq entre todas hacemos piña y le hacemos la vida tan imposible q se termina yendo”

“Obviamente esto que te estoy diciendo lo voy a negar hasta la saciedad pero no me parece justo que hora venga alguien de nuevas a pedirse una reducción de jornada, asiq que sepas que aquí si te pides reducción te la voy a tener que dar porque te corresponde legalmente pero

En un mes te habrás ido por tu propio pie. De eso me encargo yo, y aquí nada de improcedentes, aquí se viene a trabajar y si no te gusta pues a buscar otra cosa”. Yo he entrado al trapo, quería seguir tirándole de la lengua (llevaba grabadora en ON), ha terminado diciéndome

Que le he gustado porque me ve con soltura y que me citará la semana que viene para hacerme un test de personalidad porque no tiene muy claro que sea “domable”. Tengo tal indignación de que se hable con tanta soltura del acoso laboral con el daño tan grande que produce que

