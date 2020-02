Han pasado 17 años, los mismos que llevo obsesionado con el asesinato de ocho espías españoles en la guerra de Irak. Al fin he podido contar su historia en el libro Destrucción Masiva, nuestro hombre en Bagdad, editado por Roca Editorial. Una historia de ocho hombres con un trabajo complicado y conflictivo, con un Gobierno que no les hacía caso, pero que no pararon de luchar por sus objetivos. Narro muchas aventuras sorprendentes en este relato basado en hechos reales y os voy a desvelar algunas, como la presencia de Sabina y sus canciones.

Pero si le había dado vueltas a muchos aspectos de la historia, notaba que me faltaba algo. ¿Quiénes eran los espías asesinados? ¿Cuáles eran sus sueños? ¿Qué se siente cuando no puedes estar en el parto de tu hijo por la necesidad de cumplir tu misión en Irak? ¿Cómo se soporta que tu Gobierno no haga caso de tus informes? ¿Cómo vive tu mujer cuando sabe que cada día pueden matarte? ¿Cómo reacciona una novia, que espera casarse contigo al final de la misión, cuando le notifican que la persona más importante de su vida ha sido asesinado? Encontré respuestas, con frecuencia demasiado dolorosas, que sumadas a los hechos que había investigado me permitieron confeccionar este true crime.

Entre las sorpresas que me llevé investigando los comportamientos de los agentes, hay una especialmente curiosa. Carlos Baró, militar de unidades especiales, apasionado de La Legión, sobrino de un militar asesinado por ETA y de un jesuita asesinado en El Salvador, era fan de Joaquín Sabina. Cuando se desplazaba en coche por Irak persiguiendo sospechosos… escuchaba canciones de Sabina. Cuando esperaba pacientemente la salida de un miembro de Al Qaeda de una casa… escuchaba a Sabina.

Meses después de su muerte llegó a los oídos del músico. Se interesó por su historia y conmovido le escribió una poesía que incluyó en su libro A vuelta de correo. La tituló con el alias operativo de Baró en el servicio secreto:

BARACOA

Tuve un hermano secreto en Irak,

el más audaz, el más noble, el más fuerte.

Cuando la suerte le dijo tic tac,

corte de mangas le hizo a la muerte.

Besaba a jeques, comía cuscús,

cada mañana era una despedida,

sabía cosas que ignoraba Bush,

le hicieron una chilaba a medida.

Y cómo lo describía,

como Borges, como Pablo,

como Pessoa.

Ni Dios lo mejoraría.

Pongamos, Carlos, que hablo

de Baracoa.

Me lo imagino con tan corta edad,

Lawrence de España versus Saladino,

llevando al huerto al ladrón de Bagdad,

comprando alfombras, retando al destino.

Era mi socio aunque nunca lo vi.

Quiso vivir sin pasar a la historia,

murió por nadie, por todos, por mí.

Harto consuelo dejó su memoria.

Y cómo me defendía,

como Adán contra el diablo,

en una canoa.

Ni Dios lo mejoraría.

Pongamos, Carlitos, que hablo

de Baracoa.

Sobre las guerras del Golfo canté

con el ardor de la sangre encrespada,

con la coartada de la poca fe,

contra el horror de una muerte anunciada

Esta oración de naranjito en flor

que me mató tan póstumo y tan tarde,

desde el diario de un gran corazón

del corazón de un cantautor cobarde.

Y todo lo deglutía,

cocinando en un establo

sin barbacoa.

Ni Dios lo mejoraría.

Pongamos, Carlitos, que hablo

de Baracoa.