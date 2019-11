La escalofriante advertencia de Revilla si los políticos no desbloquean España: “Se la están jugando”

“Se la están jugando”. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha lanzado una estremecedora advertencia -en el programa Espejo Público, en Antena 3- a los políticos españoles, a quienes ha avisado de que si no llegasen a un acuerdo que desbloquee el país, “la gente se va a aglutinar en torno a los políticos de extrema dureza”.

En este contexto, Revilla ha apelado al Partido Popular, a quien le ha recordado que “presumen de que España está por encima de sus intereses”: “Unas terceras elecciones serían peligrosas. Si alguien gana, y en frente a quien gana no se aglutina un grupo que pueda ser mayoría, hay que permitir que gobierne el que gana”, ha explicitado Revilla.

Por este motivo, el presidente cántabro ha resaltado que “si ha ganado el PSOE y frente al PSOE hay un conglomerado de siglas, alguien por responsabilidad debe desbloquear esa situación”.

No obstante, Revilla ha opinado que “no puede haber unas nuevas elecciones”, porque Europa no lo va a consentir: “A partir de hoy mismo, Europa no va a consentir que haya un Gobierno sin Presupuesto en uno de los países más importantes”, ha argumentado.

En referencia a Ciudadanos, Revilla ha resaltado que “la incoherencia se castiga, y ya se ha visto en Ciudadanos, el mayor culpable de que no tengamos un Gobierno de 181 diputados, que aplaudía Europa y que habría supuesto el desbloqueo de la situación”.

“Esto es una advertencia para otros partidos. Si hubiera otras elecciones, que no las va a haber, sufrirían un fuerte castigo”, ha sentenciado.