La escena de Aznar que provoca risas en los asistentes del PP pero indigna a muchos en Twitter

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha provocado risas este jueves durante su intervención en la tercera jornada de la Convención Nacional del PP que se celebra en Sevilla en una escena que, sin embargo, ha provocado la indignación de muchos en Twitter.

El momento ha tenido lugar cuando el exlíder del PP hablaba sobre las pensiones. “Oigo cada día una cosa distinta en relación con las pensiones y cada día me preocupo menos. Y yo no soy pensionista ni estoy jubilado ni nada de eso. Y además ni tengo ganas de jubilarme ni me pienso jubilar ni nada”, ha expresado Aznar, provocando las carcajadas de los presentes.

En Twitter, en cambio, esas palabras no han gustado a muchos y han provocado reacciones como estas: