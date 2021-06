La escena de Errejón que no deja de compartirse: "Se puede decir más fuerte pero no más claro"

La Ley Orgánica para la regulación de la Eutanasia, aprobada el pasado mes de marzo en el Congreso de los Diputados, entra en vigor en España este viernes. La norma establece que esta práctica se podrá llevar a cabo a pacientes que los soliciten y que se encuentren en un contexto de “padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable”.

Y todo ello a pesar de que el Partido Popular ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la norma, que fue aprobada el pasado mes de marzo en el Congreso con los votos en contra de PP y Vox.

Hace un par de días, en la clausura de la jornada ‘Personas mayores y pacientes vulnerables’ organizada por la Fundación Concordia y Libertad, el líder del PP, Pablo Casado, criticó que el Gobierno impulsara en plena pandemia la Ley de Eutanasia.

Según el líder del PP, con “125.000 fallecidos por coronavirus” no es el “mejor momento de abordar” esa ley y hacerlo además “en la excepcionalidad” del estado de alarma -que estuvo vigente hasta el 9 de mayo-. “Y lo más importante, no se ha dialogado con nadie”, se quejó, para defender que se impulsen los cuidados paliativos.

El jefe de la oposición considera que España necesita “un impulso a los cuidados paliativos”, ya que, hay un 0,6 de servicios por cada 100.000 habitantes en cuidados paliativos. “Es la misma cifra que en Georgia y Rumania”, afirmó, para añadir que España está un 30% por debajo de Portugal e Italia, un 40% por debajo de Francia y un 50% por debajo de Alemania.

En medio de este contexto, en las últimas horas se está compartiendo de forma constante un discurso que Íñigo Errejón, diputado de Más País, pronunció en septiembre en el Congreso y en el que preguntaba, precisamente, al PP por su oposición a la ley.

″¿Los señores del PP y de Vox no eran liberales y eso no tenía que ver con la defensa de la libertad individual? Resulta, si yo me aclaro, que ustedes son liberales para que quien más tiene no pague los impuestos que debe, pero si le ve mal le rescate el Estado? ¿Son liberales para destruir el derecho al trabajo, que no haya convenios colectivos, y el individuo sea muy libre para decidir si trabaja por 700 euros o se va a la calle?”, empieza preguntando.

“Pero cuando se trata de que una persona a la que solo le espera un dolor indescriptible durante el resto de sus días pueda decidir si le pone fin a su vida... entonces, ¿qué pasa con la libertad individual? ¿Y con el derecho a la propiedad? ¿O es que uno no tiene derecho a la propiedad de la propia vida? ¿Entonces qué pasa con los principios liberales?”, prosigue.

Errejón finaliza su intervención de forma rotunda: “Conocerá ustedes, seguramente, la paradoja del gato de Schrödinger. Pues ustedes son algo así como el liberal de Schrödinger. Que cuando que tiene que ver con la defensa de los privilegios de unos pocos son liberales. Ahora, cuando llegamos a la defensa de la libertad individual pues ahí los liberales de nuevo se borran”.

