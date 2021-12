La escena de Yolanda Díaz que escandaliza a unos y provoca el gran aplauso de otros

No se cuantas emociones se me han cruzado a la vez al escuchar esto… 😡

El verdadero problema es que cree, sin duda alguna, que los empresarios somos las peores personas del universo. Me encantaría verla jugándose su patrimonio e intentado crear un negocio y puestos de trabajo. https://t.co/GiiD1WcDC6