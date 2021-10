La escritora que predijo la verdad sobre el misterio de la identidad de Carmen Mola

Para algunos habrá sido una sorpresa, mientras que otras dirán que ya lo sabían. No hay duda de que a la escritora Ana Ballabriga no la pilló por sorpresa. Ahora se ha recuperado una publicación de la escritora de julio de 2020 en su cuenta de Facebook en la que, como dice ella, lanzó su teoría sobre Carmen Mola.

Ballabriga se acercó bastante a la realidad: “Me imagino un bar con tres tíos tomándose unas cervezas: ‘Estoy hasta los huevos de este mundo literario de mierda, mis libros no se venden’. ‘Tío, es que sin una buena promoción no se vende nada’. ‘Pues tenemos que inventar algo que lo pete, yo de literatura controlo poco, lo mío es la publicidad’. ‘Pero creo que un thriller, que ahora se lleva mucho, pero muy bestia, lo puede petar’. ‘Venga, ya nadie compra un libro escrito por tres tíos’. ‘Pues buscamos un pseudónimo’. ‘Si el libro es muy bestia, tiene que estar escrito por una mujer, impactará más’. ‘Venga, nombres’. ‘Dolores’. ‘Ese está pillado’. ‘Tuve una novia que se llamaba Carmen’. ‘A mí me mola Carmen’. ‘Sí, Carmen Mola’. Mi perfil criminal: tres tíos de entre 35 y 45, relacionados con el mundo de la publicidad, que se van a tomar cañas juntos y uno de ellos tuvo una novia llamada Carmen”.

No eran publicistas, sino guionistas de televisión, pero la escritora no iba muy desencaminada.