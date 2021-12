La escueta reacción de un eurodiputado a las palabras de Paz Padilla arrasan en Twitter

Paz Padilla ha terminado el año envuelta en una polémica por unas declaraciones durante un directo en Instagram con Anne Igartiburu y con María del Monte.

La presentadora de Sálvame afirmó sin despeinarse que las vacunas “dan igual” y que “no sirven para nada”. También dijo: “La vacuna es una proteína que te meten la spider que es la proteína por donde entra el virus. Pero claro, la vacuna es la del bicho de Luján (sic) y el bicho ha mutado, ahora tenemos la oritrón (sic). Ha mutado y ya el bicho es como que ya no entra por la puerta, entra por la ventana”.

“Claro, te meten la spider que es la de la ventana, la puerta, pero ya no sirve contra la ventana. Con lo cual, por muchas vacunas que te pongas, dos, tres, el virus ya entra por otro lado, con lo cual te infectas”, sentenció la presentadora.

Unas palabras que no han caído en saco roto y que han provocado la indignación de algunos científicos y de varios políticos. El epidemiólogo Antonio Gutiérrez fue tajante en su cuenta de Twitter al responder a Padilla: “Muchos se reirán, pero a mi no me hace ni p*gracia. Ha muerto mucha gente y se han salvado miles y miles por las vacunas. Esto debería tener consecuencias”.

Menos contundente pero muy gráfico ha sido el eurodiputado del PSOE Ibán García, que con cinco palabras ha logrado una importante repercusión en la red social del pájaro azul.

“Madre mía de mi vida”, ha afirmado García en un mensaje que cuenta los ‘me gusta’ por miles.